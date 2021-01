Covid-19

OMS chega à China que volta a registar morte por Covid-19

Equipa da OMS à chegada a Wuhan, na China. © AP - Ng Han Guan

Texto por: RFI 3 min

Pequim registou, esta quinta-feira, um novo óbito ligado ao coronavírus, na província de Hebei. De acordo com as autoridades chinesas, trata-se da primeira vítima mortal de Covid-19 em oito meses e coincide com a chegada da equipa da OMS ao país para investigar a origem da pandemia.