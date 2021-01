Andebol: Angola e Cabo Verde entram a perder no Mundial

Na primeira jornada do campeonato do mundo de andebol masculino que decorre no Egipto, Angola e Cabo Verde foram derrotados respectivamente pelo Qatar e pela Hungria. Quanto ao Brasil empatou frente à Espanha.

Cabo Verde estreou-se na prova com uma derrota frente à Hungria por 27-34 no Grupo A. O melhor marcador da Selecção cabo-verdiana foi Leandro Semedo com 6 golos apontados.

De notar que Cabo Verde tinha apenas 11 jogadores disponíveis devido aos casos positivos de Covid-19.

Na próxima jornada, a 17 de Janeiro, os cabo-verdianos vão defrontar a Alemanha que derrotou no primeiro jogo o Uruguai por 43-14.

Angola também perdeu nesta primeira jornada por 25-30 frente ao Qatar no Grupo C. O melhor marcador da Selecção angolana foi Adelino Anderson Pestana com 6 golos apontados.

Na próxima jornada, a 17 de Janeiro, os angolanos vão defrontar a Croácia que empatou no primeiro jogo frente ao Japão a 29 golos.

O Brasil defrontou e empatou a 29 golos perante a Espanha no Grupo B. Os melhores marcadores da Selecção brasileira foram Rogério Moraes e Haniel Langaro com 6 golos apontados.

Na próxima jornada, a 17 de Janeiro, os brasileiros vão defrontar a Tunísia que perdeu por 28-30 no primeiro jogo frente à Polónia.

Recorde-se que Cabo Verde faz a sua estreia num Mundial, o Brasil participa pela 15ª vez no Campeonato do Mundo, enquanto Angola está presente pela quinta vez na prova de andebol masculino.

Leonel Fernandes (direita), internacional português. © AFP - KHALED ELFIQI

Portugal, único lusófono a triunfar

Portugal venceu a Islândia por 25-23 na primeira jornada do Mundial de Andebol masculino que decorre no Egipto.

A primeira selecção lusófona a entrar em ação, Portugal, arrecadou um primeiro triunfo no Campeonato do Mundo de andebol.

Os Portugueses, que estavam na frente do marcador no intervalo 11-10, acabaram por vencer por 25-23 neste jogo a contar para o Grupo F. O melhor marcador do lado de Portugal foi Miguel Martins que apontou 6 golos.

De notar que no outro encontro do grupo, a Argélia derrotou por 24-23 Marrocos. Na segunda jornada, a 16 de Janeiro, Portugal defronta a Selecção marroquina.

Eis os grupos da selecções lusófonas:

Grupo A: Cabo Verde, Alemanha, Hungria e Uruguai.

Grupo B: Brasil, Espanha, Tunísia e Polónia.

Grupo C: Angola, Croácia, Qatar e Japão.

Grupo F: Portugal, Argélia, Marrocos e Islândia.

