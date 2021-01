Futebol: FC Porto e SL Benfica empataram no Clássico

O FC Porto e o SL Benfica empataram a uma bola no ‘Clássico’ do futebol português. O líder, o Sporting CP, também empatou em casa a uma bola frente ao Rio Ave.

Publicidade Continuar a ler

Não houve vencedor no ‘Clássico’ do campeonato português da primeira divisão de futebol. Os dragões e as águias empataram a uma bola.

No Estádio do Dragão, o Benfica entrou melhor e abriu o marcador com um tento apontado pelo defesa espanhol Grimaldo aos 17 minutos de jogo.

Os portuenses reagiram e acabaram por empatar aos 25 minutos com um golo marcado pelo avançado maliano Moussa Marega.

No intervalo o resultado fixou-se num empate a uma bola.

A segunda parte trouxe pouco ou nada. As duas equipas criaram algumas oportunidades mas não conseguiram desfazer o empate. O momento marcante foi a expulsão do avançado iraniano do FC Porto, Mehdi Taremi, aos 73 minutos.

Com este empate a uma bola, o SL Benfica e o FC Porto ocupam o segundo lugar com 32 pontos, a quatro do líder, o Sporting CP.

Sporting CP isolado na liderança

O Sporting Clube de Portugal empatou em casa a uma bola frente ao Rio Ave e não aproveitou o deslize dos dois adversários.

O tento dos sportinguistas foi apontado pelo médio português Pedro Gonçalves, enquanto o golo dos vila-condenses foi da autoria do avançado angolano Gelson Dala.

O Sporting CP conta com 36 pontos após 14 jornadas, tendo 11 triunfos e 3 empates nesta época 2020/2021. É a única equipa que não sofreu nenhuma derrota nesta temporada.

Quanto ao Rio Ave está no oitavo lugar com 15 pontos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro