Brasil: falta oxigénio no Amazonas, começa a vacinação

A enfermeira Mónica Calazans, com 54 anos, foi a primeira brasileira a ser vacinada contra a Covid-19 em São Paulo a 17 de Janeiro de 2021. REUTERS - AMANDA PEROBELLI

Texto por: Pierre Le Duff | Vídeo por: Cristiana Soares 3 min

As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 começaram a ser aplicadas em vários Estados do Brasil, inclusive no Amazonas, mas o Estado segue numa situação de caos sanitário, com hospitais cheios e escassez de oxigénio.