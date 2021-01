Na véspera de tomada de posse de Joe Biden segurança é reforçada

Na véspera da tomada de posse de Joseph Biden, os acessos ao centro da capital federal, Washington, foram vedados por razões de segurança. O presidente cessante Donald Trump, passou o seu último dia, na Casa Branca, a meditar sobre as figuras a quem ele concederá a sua clemência presidencial. Trump não assistirá na quarta-feira a cerimónia que deve oficializar Joe Biden como quadragésimo sexto presidente dos Estados Unidos da América.

Contrariamente a tradição política norte-americana, Donald Trump, declinou a sua participação na cerimónia de tomada de posse do seu sucessor democrata ,Joe Biden, na presidência dos Estados Unidos.

Silencioso, desde que a sua conta, na rede social Twitter, foi cancelada, o chefe de Estado cessante, passou o seu último dia na Casa Branca a meditar sobre as pessoas a quem ele deseja conceder o tradicional perdão presidencial, assim como condecorou com a ordem da Legião de Mérito, grau comandante-chefe, o rei Hamad ben Isa Al Khalifa do Bahrein, como reconhecimento pelo Estado árabe do Golfo ter normalizado as suas relações com Israel.

De acordo com o canal de televisão CNN, Trump dispõe de uma lista de 100 pessoas a quem ele poderá conceder o perdão presidencial. Entre as pessoas, estariam o jornalista australiano Julian Assange e o denunciante Edward Snowden.

O presidente-eleito, Joseph Biden chegou na terça-feira à Washington, proveniente da sua cidade de Wilmington, no Delaware, e deverá assistir na quarta-feira de manhã à uma missa, antes da sua tomada de posse, na companhia dos presidentes das bancadas democrata e republicana, do senado e da Câmara dos Representantes, nomeadamente Nancy Pelosi e Mitch McConnell.

Biden fará também esta noite, uma declaração sobre a crise sanitária, no Lincoln Memorial Refflecting Pool de Washington.

Medidas de segurança extraordinárias foram reforçadas em Washington DC, cujo centro será vedado ao público, e 20.000 tropas da Guarda Nacional, em uniforme de combate, estão mobilizados para manter a segurança durante a tomada de posse de Joe Biden.

