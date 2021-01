Andebol: Angola e Brasil perderam no Mundial

Angola perdeu por 29-30 frente ao Japão na terceira jornada do Mundial de Andebol masculino que decorre no Egipto. O Brasil perdeu por 23-33 frente à Polónia, mas apurou-se para a segunda fase.

Angola defrontou e perdeu frente ao Japão por 29-30 num jogo a contar para a última jornada desta primeira fase de grupos. O melhor marcador da Selecção angolana foi Mário Tati com 6 golos apontados.

Os angolanos terminaram no quarto e último lugar, não tendo pontuado, com três derrotas: 25-30 frente ao Qatar, 20-28 frente à Croácia, e 29-30 frente ao Japão.

Na classificação, a Croácia terminou na liderança no Grupo C com 5 pontos, à frente do Qatar com quatro, do Japão com três e de Angola que ainda não pontuou.

Recorde-se que os angolanos perderam por 20-28 frente à Croácia no Grupo C no segundo jogo, e perderam na primeira jornada por 25-30 frente ao Qatar.

Angola segue agora para a Taça do Presidente que reúne todos os últimos classificados dos oito grupos. Os angolanos estão com a Tunísia, a RDC e Cabo Verde. Os cabo-verdianos, como desistiram da prova, perdem os três jogos por 0-10.

Brasil apurou-se para a segunda fase

O Brasil perdeu por 23-33 frente à Polónia no derradeiro jogo desta primeira fase de grupos. O melhor marcador da Selecção brasileira foi Haniel Langaro com 4 golos apontados.

Os brasileiros terminaram no terceiro lugar com dois empates e uma derrota: 29-29 frente à Espanha, 32-32 frente à Tunísia, e 23-33 frente à Polónia.

Na classificação, a Espanha terminou na liderança no Grupo B com cinco pontos, à frente da Polónia com quatro, do Brasil com dois, e da Tunísia com um.

Os brasileiros apuram-se para a segunda fase, integrando o Grupo 1 com Espanha, Polónia, Alemanha, Hungria e Uruguai.

Portugal na 2ª fase

A selecção portuguesa arrecadou um terceiro triunfo no Campeonato do Mundo de andebol ao derrotar os argelinos.

Os Portugueses, que estavam a vencer no intervalo por 14-9, acabaram por derrotar a Argélia por 26-19 neste jogo a contar para o Grupo F. O melhor marcador do lado de Portugal foi Pedro Portela que apontou 4 golos.

Portugal apurou-se para a segunda fase da prova, terminando no primeiro lugar no grupo com 6 pontos, à frente da Islândia com 4, da Argélia com dois pontos e de Marrocos que não pontuou.

De notar que no outro encontro do grupo, Marrocos perdeu por 23-31 frente à Islândia.

Portugal, Islândia e Argélia seguem para a segunda fase onde vão integrar o Grupo 3 com França, Noruega e Suíça.

Cabo Verde fora do Mundial devido à Covid-19

Cabo Verde perdeu, sem jogar, por 0-10 frente ao Uruguai devido aos casos positivos de Covid-19. Perante o número de casos na selecção cabo-verdiana, a Federação decidiu desistir da prova.

Recorde-se que Cabo Verde se estreou na prova com uma derrota frente à Hungria por 27-34 no Grupo A. O único jogo que os cabo-verdianos realizaram. No domingo, devido à falta de jogadores, a equipa lusófona já tinha sido derrotada por 0-10 frente à Alemanha, sem jogar.

