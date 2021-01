Estados Unidos: Dia D para Joe Biden

Nesta quarta-feira realiza-se a cerimónia de tomada de posse de Joe Biden como Presidente e de Kamala Harris como vice-presidente dos Estados Unidos. Um momento histórico, em condições inéditas, com uma segurança máxima para evitar manifestações dos apoiantes do antigo Presidente, Donald Trump.

Publicidade Continuar a ler

Joe Biden toma posse nesta quarta-feira 20 de Janeiro num ambiente tenso. A começar pelo facto do Presidente cessante, Donald Trump, não estar presente para passar o testemunho ao seu sucessor.

Será apenas a quinta vez na história dos Estados Unidos que o Presidente cessante não está presente na tomada de posse do novo Presidente. Todos esses factos aconteceram antes do Século 20, em 1801, 1828, 1841, e a última vez em 1869 quando Andrew Johnson ficou na Casa Branca enquanto Ulysses Grant tomava posse.

Em 2021, Donald Trump vai sair da Casa Branca e não estar presente na tomada de posse por este contestar os resultados das eleições.

Uma contestação que levou a várias manifestações contra Joe Biden, inclusive a invasão do Capitólio durante a confirmação dos resultados das Eleições e da vitória do futuro Presidente, no Congresso norte-americano.

Essa invasão levou aliás a um segundo processo de destituição iniciado pela Câmara dos Representantes, que acusa Donald Trump de incitação à insurreição.

As manifestações foram tão violentas, com cinco mortos no Capitólio, que a polícia tem fechado a quatro chaves a capital norte-americana, Washington DC.

Para evitar desacatos, 25 mil soldados foram destacados na capital para a cerimónia de investidura. Cerimónia que vai contar com duas cantoras famosas: Lady Gaga e Jennifer Lopez.

Uma cerimónia para a qual os norte-americanos não foram convidados a assistir, primeiro para evitar desacatos mas também para não haver a propagação da pandemia de Covid-19 que já custou a vida a mais de 410 mil cidadãos norte-americanos. Este será certamente um dos primeiros desafios de Joe Biden visto que nas últimas 24 horas, mais de 2 800 pessoas morreram e mais de 174 mil casos positivos à Covid-19 foram recenseados.

Joe Biden vai tornar-se no 46° Presidente dos Estados Unidos, sucedendo no cargo a Donald Trump.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro