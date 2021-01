Futebol: Cristiano Ronaldo conquista Supertaça italiana com a Juventus

A Juventus venceu por 2-0 o Nápoles e conquistou a Supertaça italiana, edição 2020, que decorreu na quarta-feira 20 de Janeiro de 2021.

Pela nona vez na sua história, a Juventus arrecadou o troféu da Supertaça italiana de futebol.

O encontro opôs o vencedor do campeonato 2019/2020, a Juventus, e o vencedor da Taça italiana 2019/2020, o Nápoles.

O jogo, que decorreu no Estádio Mapei Stadium - Città del Tricolore em Reggio Emilia, até foi equilibrado na primeira parte visto que o marcador ficou em branco, 0-0 no intervalo.

Na segunda parte, foi o internacional português, Cristiano Ronaldo, que desbloqueou a situação com um tento apontado aos 64 minutos de jogo para a 'Vecchia Signora’.

Foi o 760º golo da carreira - clubes e selecções principais séniores - apontado por Cristiano Ronaldo, a dois do recordista mundial Josef Bican, futebolista checo-austríaco.

A vencer por 1-0, a Juventus acabou por selar o triunfo com um tento do avançado espanhol Álvaro Morata aos 90+5 minutos.

A equipa de Turim venceu por 2-0 a Supertaça italiana perante o Nápoles. A Juventus conquistou pela nona vez o troféu, sendo o clube recordista nesta prova à frente do AC Milan com 7, do Inter e da Lazio com 5 triunfos.

De notar que o Nápoles apenas venceu por duas vezes esta prova em quatro finais.

Quanto a Cristiano Ronaldo venceu o 33º troféu da carreira, ele que estava satisfeito com este triunfo em declarações ao canal televisivo italiano Rai: «Foi um encontro sofrido, a equipa teve atitude e lutou muito. Conquistámos uma taça super importante para ganhar confiança. Era importante ganhar hoje, estamos muito felizes», afirmou

No Instagram, Cristiano Ronaldo também abordou o jogo: «Estou muito feliz pelo meu quarto título em Itália... Estamos de volta! Esta é a Juventus que amamos, esta é a equipa na qual confiamos e este é o espírito que nos guiará até às vitórias que queremos! Muito bem, rapazes», concluiu o internacional português.

Cristiano Ronaldo, internacional português. © AFP

