Futebol: SC Braga junta-se a Sporting CP na final da Taça da Liga

O Sporting Clube de Braga apurou-se para a final da Taça da Liga portuguesa de futebol, vencendo por 2-1 o Sport Lisboa e Benfica, num jogo que decorreu no Estádio Dr. Magalhães Pessoa em Leiria.

O Sporting Clube de Braga vai tentar vencer pela terceira vez a Taça da Liga Portuguesa de futebol, a segunda vez consecutiva.

Os bracarenses derrotaram o Benfica por 2-1 num jogo em que os encarnados estavam desfalcados com casos de Covid-19.

Grimaldo, Gilberto, Jan Vertonghen, Nicolás Otamendi, Gian-Luca Waldschmidt, habituais titulares no Benfica estavam fora devido a testes positivos de Covid-19.

O Sporting de Braga apurou-se para a segunda final consecutiva com golos do avançado espanhol Abel Ruiz e do defesa brasileiro Vítor Tormena.

O Benfica, comandado pelo treinador português Jorge Jesus, fica fora da prova. Desde a final em 2016, vencida pelos encarnados, que os lisboetas não vão à final da Taça da Liga.

Rúben Amorim quer triunfar após ter vencido o troféu com... o Sporting de Braga

O Sporting CP vai tentar vencer pela terceira vez a Taça da Liga Portuguesa de futebol. Os leoninos venceram por 2-1 os dragões nas meias-finais da prova.

O jogo entre dois ‘grandes’ de Portugal foi equilibrado na primeira parte com duas equipas que tinham algumas modificações nos onzes devido a casos positivos de Covid-19 em cada clube.

A primeira parte acabou com poucas oportunidades e no intervalo permanecia o empate sem golos.

Os portuenses conseguiram abrir o marcador aos 79 minutos de jogo com um tento do avançado maliano Moussa Marega.

A apenas 10 minutos do fim do encontro, os dragões estavam na frente do marcador e pareciam caminhar para uma segunda final consecutiva.

No entanto o herói dos sportinguistas vai vir do banco de suplentes. O avançado cabo-verdiano Jovane Cabral apontou dois golos em apenas oito minutos.

O primeiro tento foi aos 86 minutos, empatando o encontro, e o segundo ocorreu aos 90+4 minutos, mesmo em cima do apito final.

O Sporting CP triunfou por 2-1 e segue para a final da prova que vai decorrer no próximo sábado. Segunda final consecutiva para o treinador português dos leoninos, Rúben Amorim, que no ano passado venceu a prova com o Sporting de Braga, tendo derrotado o FC Porto na final por 1-0.

Do lado do FC Porto, é a única prova portuguesa que ainda não venceu (!), visto que em 14 edições, os portuenses nunca arrecadaram o troféu da Taça da Liga.

