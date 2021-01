Andebol: Angola e Brasil derrotados no Mundial

O Brasil e Angola foram derrotados na primeira jornada da segunda fase do Campeonato do Mundo de andebol masculino que decorre no Egipto.

A selecção brasileira perdeu por 23-29 frente à Hungria, líder do Grupo 1 agora com 6 pontos, à frente da Espanha com cinco, da Polónia com quatro e da Alemanha com dois. O melhor marcador do Brasil no jogo frente à Hungria foi Haniel Langaro com 8 golos apontados.

O Brasil ocupa o quinto e penúltimo lugar com apenas um ponto. Os brasileiros terão de vencer os dois encontros para ter ainda uma hipótese de seguir para os quartos-de-final da prova.

Angola perdeu na Taça do Presidente

Os angolanos perderam por 31-32 frente à República Democrática do Congo. O melhor marcador da Selecção angolana foi Edvaldo Ferreira com 8 tentos marcados.

Angola ocupa o terceiro lugar com 2 pontos no Grupo PC1 da Taça do Presidente, a fase de grupos para as equipas que terminaram nos últimos lugares na primeira fase da prova.

Um grupo onde estaria Cabo Verde, no entanto com a saída do Mundial, os cabo-verdianos perdem todos os jogos que faltavam disputar por 0-10.

Este grupo onde está Angola vai definir os lugares do 25° ao 32°, sabendo que o 32° lugar já pertence a Cabo Verde.

Pedro Portela (direita), internacional português. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Portugal, primeira derrota

A selecção portuguesa de andebol perdeu por 28-29 frente à Noruega na primeira jornada da segunda fase de grupos do Campeonato do Mundo de andebol que decorre no Egipto.

Os Portugueses, que já perdiam por 14-16 no intervalo, acabaram por perder por 28-29 frente aos noruegueses. Os melhores marcadores foram Miguel Martins e Pedro Portela com 5 golos.

A selecção portuguesa caiu para o segundo lugar com 4 pontos, os mesmos que a Noruega, e a dois dos líderes, os franceses.

De referir que os dois primeiros do Grupo 3 seguem para os quartos-de-final da prova.

Na próxima jornada, a 22 de Janeiro, Portugal defronta a Suíça, a Noruega mede forças com a Argélia e a França vai jogar frente à Islândia.

