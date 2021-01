Portugal e Reino Unido sem ligações aéreas

Portugal suspende a partir da meia-noite as ligações aéreas com o Reino Unido devido à variante britânica da Covid-19, na origem do alastramento preocupante da doença. O anúncio foi feito ontem pelo primeiro-ministro António Costa que garantiu que os voos humanitários serão assegurados.

O primeiro-ministro português, anunciou ontem, a suspensão das ligações aéreas com o Reino Unido devido à variante britânica da Covid-19, no final da cimeira virtual do Conselho Europeu.

António Costa sublinhou que os 27 Estados membros estão preocupados com o alastramento da nova variante, conhecida como "variante britânica".

O chefe do executivo garantiu que apenas serão assegurados os voos "com natureza humanitária" para o repatriamento de portugueses que desejem regressar ao país, ou de cidadãos britânicos que pretendam regressar ao Reino Unido.

A direcção-Geral da Saúde anunciou, esta sexta-feira, um novo recorde diário de mortes mais 234 mortes e 13.987 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

De acordo com um comunicado do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Portugal já terá cerca de 30 mil pessoas infectadas com a variante inglesa do coronavírus SARS-Cov-2.

