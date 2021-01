Proibição Armas Nucleares

Tratado de Proibição de Armas Nucleares entra em vigor, sem ratificação pelas potências atómicas

Tratado de Proibição de Armas Nucleares entra em vigor a 22 de janeiro de 2021, sem a ratificação das potências nuclerares. © AFP

Texto por: Isabel Pinto Machado 6 min

O papa Francisco e o secretário-geral da ONU, António Guterres, saudaram a entrada em vigor à meia noite desta sexta-feira, 22 de janeiro, do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, que no entanto não foi ratificado por nenhuma das potências nucleares, incluindo a França que com quatro outros países, se refugiam no facto de já adoptarem o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.