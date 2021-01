Rússia/Política

Apoiantes de Aleksei Navalny são presos durante protestos na Rússia

Manifestantes pró-Aleksei Navalny protestam em São Petersburgo, no sábado. 23 de Janeiro de 2021 REUTERS - ANTON VAGANOV

Texto por: RFI 4 min

Mais de 1000 pessoas foram presas no sábado, no decurso de protestos ocorridos na Rússia, a favor do opositor Aleksei Navalny, detido após o seu regresso da Alemanha. Entre os detidos está Yulia Navalny, esposa do dissidente, que deu a notícia através do Instagram.