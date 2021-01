Estudo candiano revela medicamento eficaz contra sintomas de Covid-19

Imagem em 3D de uma proteína do pico do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19.

A pesquisa efectuada por cientistas canadianos revela que a Colquicina, um medicamento utilizado como anti-inflamatório, contribui para reduzir o risco de complicações provocadas pela Covid-19. O estudo foi realizado no Canadá,Estados Unidos, Europa e na América do Sul, através de mais de quatro mil pacientes.

Segundo o , os resultados do estudo efectuado por médicos canadianos, revelou que a Colquicina reduzia em 21% o risco de morte ou de hospitalização nos pacientes infectados pela Covid-19, comparado com o placebo.

A pesquisa foi efectuada com 4,159 pacientes diagnosticados com a Covid-19 por intermédio de testes naso-faríngeos, PCR, e resultou em menos 25% de hospitalizações, em menos de 50% de casos de ventilação mecânica, bem como menos 44%de mortes.

O estudo foi realizado em pacientes não hospitalizados no Canadá, Estados Unidos, Europa e América do Sul.

De acordo com o Dr. Jean-Claude Tardif, director do Centro de Pesquisa do Montreal Heart Institute (Instituto do Coração de Montreal), a Colquicina é um medicamento eficaz na prevenção de casos de síndrome inflamatório, chamados "tempestades de citocina". A administrado por via oral da colquicina contribui para reduzir as complicações associadas à Covid-19.

Tardif sublinhou que esta pesquisa é um motivo de regozijo para o Canadá, propondo um medicamento que poderá ter um impacto em matéria de saúde pública e prevenir as complicações da Covid-19 em milhões de pacientes.

Segundo o Instituto do Coração de Montreal, o estudo é o primeiro a testar um medicamento administrado por via oral à pacientes não hospitalizados com a Covid-19.

