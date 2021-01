Portugal

Portugal confinado, Igrejas suspendem missas

Igreja de São Roque, em Lisboa © RFI/Lígia Anjos

Texto por: Lígia ANJOS

As missas ficam suspensas a partir deste sábado em Portugal. A decisão foi tomada pela Conferência Episcopal Portuguesa por causa do agravamento da situação epidemiológica da Covid-19 no país.