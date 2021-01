Portugal

O mito de uma pandemia democrática

Áudio 12:02

Euprémio Scapra, no bairro da Ameixoeira. © RFI/ Lígia Anjos

Texto por: Lígia ANJOS 15 min

Nenhum país, por mais poder que tenha, conseguiu fechar as portas ao coronavírus. Apesar do vírus parecer mostrar a vulnerabilidade de todos, torna-se hoje evidente que ele ataca de maneira mais feroz os mais pobres, acentuando as disparidades e desigualdades já existentes.