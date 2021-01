Andebol: Brasil venceu, Angola perdeu no Mundial

A selecção angolana perdeu por 29-34 frente à Tunísia, enquanto o Brasil venceu por 37-17 o Uruguai na terceira jornada da segunda fase do campeonato do mundo de andebol masculino que decorre no Egipto.

Publicidade Continuar a ler

Os angolanos perderam por 29-34 frente à Tunísia num jogo a contar para a terceira jornada do Grupo PC1. Os melhores marcadores angolanos foram Romé Hebo e Cláudio Lopes com 7 golos.

Angola terminou no terceiro lugar com 2 pontos no Grupo PC1 da Taça do Presidente, a fase de grupos para as equipas que terminaram nos últimos lugares na primeira fase da prova. A República Democrática do Congo ficou no segundo lugar com 4 pontos e a Tunísia na liderança com 6 pontos.

Os angolanos vão defrontar, a 27 de Janeiro, Marrocos na luta pelo 29° lugar no Campeonato do Mundo.

Com a saída do Mundial, os cabo-verdianos perderam todos os jogos que faltavam disputar por 0-10.

De notar que Cabo Verde, que desistiu do Mundial, ficou no 32° e último lugar.

Brasil, primeira vitória na segunda fase

Os brasileiros venceram por 37-17 o Uruguai. O melhor marcador do Brasil no jogo frente ao Uruguai foi José Luciano com 7 golos apontados.

O Brasil terminou no quinto e penúltimo lugar com três pontos.

Recorde-se que na primeira jornada, o Brasil perdeu por 23-29 frente à Hungria, e que na segunda jornada, os brasileiros perderam por 24-31 frente à Alemanha.

Os espanhóis acabaram na liderança do Grupo 1 com 9 pontos, à frente da Hungria com oito, da Alemanha e da Polónia com cinco. Hungria e Espanha apuraram-se para os quartos.

Paulo Pereira, seleccionador de Portugal. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Portugal fora do Mundial

A selecção portuguesa foi eliminada do Mundial após ter sofrido uma derrota pesada por 23-32 frente à França, ficando fora do campeonato do mundo de andebol masculino que decorre no Egipto. O melhor marcador foi Miguel Martins com 6 golos.

A selecção portuguesa terminou no terceiro lugar com 6 pontos, a dois da Noruega, e a quatro da França.

De referir que apenas os dois primeiros do Grupo 3 seguem para os quartos-de-final da prova.

Portugal, ao acabar no 3° lugar do Grupo 3, terminou no 10° lugar na classificação do campeonato do mundo de andebol.

Egipto nos quartos do 'seu' Mundial

A selecção egípcia alcançou o apuramento para os quartos-de-final após um empate a 25 golos frente à Eslovénia. Este resultado permitiu ao Egipto terminar no segundo lugar com 7 pontos, atrás da Suécia com 8.

Não é a primeira vez que os egípcios alcançam um resultado destes, visto que em 2001, em França, acabaram no quarto lugar, e também terminaram no 6° lugar, por duas vezes, em 1995 na Islândia, e em 1997 no Japão.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro