Apesar da pandemia e abstenção, Marcelo Rebelo de Sousa confirma popularidade

O candidato presidencial Marcelo Rebelo de Sousa após o discurso da vitória por ter sido reeleito Presidente de Portugal após vencer as eleições presidenciais de 2021, em Lisboa, Portugal, 24 de Janeiro de 2021.

O grande vencedor das eleições presidenciais foi Marcelo Rebelo de Sousa, que consegue a reeleição com 61, 2% dos votos. O Presidente português mantém-se mais cinco anos em Belém.

Apesar da pandemia e da abstenção, confirmou-se a popularidade do Presidente da República entre os portugueses. Com 60,7% dos votos. Marcel Rebelo de Sousa reforça a legitimidade política de Marcelo para servir de contrapeso ao Governo e para, se assim o entender, até fazer um segundo mandato diferente do primeiro.

Nas ruas da capital, os portugueses reagem de forma distinta aos resultados destas eleições presidenciais.

O Presidente cabo-verdiano felicitou Marcelo Rebelo de Sousa pela vitória eleitoral "expressiva", descrevendo-o como um "amigo de Cabo Verde". Jorge Carlos Fonseca espera um reforço das relações bilaterais.

Na faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o Presidente reeleito fez um discurso de vitória mobilizador para a prioridade que é a pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa garantiu "tirar ilações da confiança que sentiu dos portugueses", admitindo que o segundo mandato "não vai ser um cheque em branco".

"Os discursos não combatem a ascensão da extrema-direita", lembra a historiadora e professora na Universidade Nova de Lisboa, Raquel Varela.

Ana Gomes ficou em segundo lugar com um candidatura independente com o PS oficial a apoiar o candidato psd CDS-PP Marcelo rebelo de Sousa.

Apesar de tudo, conseguiu quase 13%, um resultado bastante superior ao de Maria de Belém, há cinco anos. Ficou à frente de André Ventura, por pouco, mas fica na história como a mulher candidata que mais votos obteve numa eleição presidencial.

André Ventura ficou em terceiro lugar uma dupla estreia do candidato e de um partido de extrema-direita numas eleições presidenciais.

Deputado único no Parlamento, onde chegou em 2019 com 1,29% dos votos, Ventura conseguiu nas presidenciais quase 500 mil votos, o que correspondeu a quase 11,9% dos votos. Acabou a noite a pedir a demissão porque falhou o objectivo de ficar em segundo.

O candidato comunista fechou a noite eleitoral com pouco mais de 4% dos votos João Ferreira conseguiu ainda assim ficar à frente de Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, que foi uma das derrotadas da noite, ficando abaixo dos 4%.

