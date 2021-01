Estados Unidos: Donald Trump ainda está no centro do jogo político no seio dos republicanos

Mesmo ausente, o antigo Presidente Donald !trump continua a estar no centro do jogo dentro do campo republicano.

Ontem, os senadores americanos foram investidos como jurados no processo de 'impeachment' de Donald Trump, que deveria começar no próximo dia 9 de Fevereiro. Todavia, a duas semanas de arrancar, este julgamento encontrou ontem um primeiro percalço, com 45 republicanos a votarem contra a realização deste processo que consideram contrário à Constituição.

Para que Donald Trump estivesse na iminência de ser condenado, no mínimo 17 senadores republicanos teriam de juntar os seus votos à maioria democrata contra o antigo Presidente acusado de “incitação à insurreição” aquando da invasão violenta do Capitólio no passado dia 6 de Janeiro. Apenas 5 senadores do partido de Trump votaram contra ele.

Apesar de ter directamente responsabilizado Donald Trump pelo sucedido, até o chefe da minoria republicana no senado, Mitch McConnell, preferiu tentar poupá-lo à humilhação de um segundo 'impeachment' através do voto favorável de uma moção proposta pelo senador republicano do Kentucky, Rand Paul, sustentando que a constituição só permite que um presidente seja julgado durante seu mandato e não depois, sendo que só pode tornar-se inelegível no caso de ser efectivamente julgado e considerado culpado. Muitos especialistas acreditam, todavia, que a referência a uma segunda votação que pode tornar um presidente inelegível é aplicável neste caso.

O campo republicano tem-se mostrado dividido quanto ao antigo inquilino da Casa Branca. Exceptuando os mais radicais pertencentes ao grupo do “Lincoln Project” que atacaram abertamente Donald Trump e aparentam ser à prova de qualquer critica, os deputados que há dias votaram a favor da abertura de um processo de destituição de Donald Trump têm estado a sofrer as consequências a nível local.

A secção republicana do Oregon, no noroeste, fala em “traição”, os seus homólogos do Texas denunciam “um voto frívolo e cruel” e no Arizona, foi aprovada uma moção de censura contra três eleitos que se posicionaram publicamente contra Donald Trump.

Por seu lado, o senador moderado do Ohio anunciou que não tenciona candidatar-se a um novo mandato no ano que vem. Um vazio que poderia ser aproveitado pelos apoiantes de Trump que começam a posicionar-se na corrida para as eleições locais. Na segunda-feira, Sarah Sanders, antiga porta-voz de Trump, oficializou a sua candidatura para o cargo de governadora do Arkansas.

Mesmo retirado na Flórida e sem acesso ao Twitter, Donald Trump garante que vai continuar a ser o "campeão dos americanos" e, para já, parece não ter de se preocupar com o desfecho do seu segundo processo de destituição.

