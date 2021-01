Corrupção

Transparência Internacional: 5 países lusófonos melhoram no índice de corrupção e 3 pioram

De acordo com a Transparency International, em 2020, 5 países lusófonos melhoraram no índice de corrupção e 3 pioraram. © Logotipo da Transparency International

Texto por: RFI 3 min

A ONG com sede em Berlim 'Transparência Internacional' divulgou hoje o seu relatório anual acerca da percepção sobre a corrupção no sector público. No ranking de 2020, 5 países lusófonos melhoraram a sua classificação e 3 pioraram.