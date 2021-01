Ricardinho: «Deixem-nos sonhar, queremos ir o mais longe possível na Champions de futsal»

O Accs alcançou o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões de futsal.

Os franceses do Accs, que empataram a duas bolas no tempo regulamentar e no prolongamento, derrotaram os italianos do Pesaro na marcação das grandes penalidades por 8-7.

Nos oitavos-de-final, a equipa francesa vai defrontar os detentores do troféu, o FC Barcelona.

Em entrevista à RFI, Ricardinho, eleito seis vezes melhor jogador do mundo, mostrou-se feliz com este apuramento inédito e admitiu que tudo é possível nesta prova para o Accs.

Ricardinho: «Deixem-nos sonhar, queremos ir o mais longe possível»

RFI: Quais são as sensações após este triunfo?

Ricardinho: Passámos um pouco por todas na minha opinião. Tivemos grandes momentos, tivemos outros momentos em que os pequenos detalhes, que não é em seis meses ou um ano que se aprendem mas sim com o tempo, algumas falhas foram aproveitadas pelos nossos adversários. Mas eu acho que na segunda parte mostrámos um caráter incrível, principalmente quando estivemos a perder. Tivemos oportunidades durante o jogo. Na primeira parte tivemos dez oportunidades e não marcámos, enquanto eles tiveram quatro ou cinco e marcaram um golo. Na segunda parte continuámos a ter oportunidades, bolas ao poste em momentos cruciais, e o nosso capitão também teve quatro ou cinco oportunidades, ele que é o nosso melhor finalizador, não conseguindo fazer naqueles momentos o golo de que precisávamos. Mas ele marcou no momento certo para empate. Depois conseguimos passar para a frente do marcador. O que não era fácil frente a uma equipa com esta qualidade: são todos jogadores de selecções, quer sejam da Argentina - campeã do mundo -, do Paraguai ou da Itália. E nós fizemos um jogo incrível, uma raça enorme. Depois fomos à lotaria das grandes penalidades e caiu para nós, mas podia cair para eles. Felizmente caiu para nós e continuamos em frente.

RFI: O Ricardinho parecia emocionado apesar de já ter vencido vários jogos na Champions…

Ricardinho: Quem joga um desporto assim, e quem ama este desporto como eu amo, isto não há primeira nem última vez, mesmo se claro vai haver uma última, infelizmente. Mas como eu digo sempre, com o Accs nunca ganhei, queria ganhar, sei que é difícil, mas ainda estamos aqui. Já nos davam por mortos nesta fase e conseguimos passar contra uma grande equipa. E agora vamos apanhar uma equipa certamente ainda melhor! Vamos continuar a trabalhar para estarmos num excelente nível para competir com as outras equipas. Queremos melhorar, queremos ajudar o Accs a ir o mais longe possível. Nunca nenhuma equipa francesa chegou à fase onde estamos agora, e quem está lá, sonha, e nós queremos sonhar.

RFI: Duvidou em algum momento ou não?

Ricardinho: Eu acho que o único momento em que pensei na eliminação foi antes de vir jogar. Comecei a comparar os jogadores, comecei a comparar a experiência e comecei a duvidar, sabendo que íamos passar por muitas dificuldades. Agora pensar que ia perder, nunca entrou num jogo a pensar que vou perder, nunca! Entrou sempre para competir e ganhar. Sabia que ia ser difícil, sabia das dificuldades que íamos ter. Nós, com Portugal, jogámos frente à maioria deles num jogo frente à Itália e vimos as qualidades deles. Também vimos algumas falhas que tentámos aproveitar. Acho que fizemos um jogo completo, não merecíamos ir às grandes penalidades, acho que podíamos ter alcançado algo mais antes. Mas como digo, quem joga acredita que pode ganhar até ao fim.

RFI: Continua a marcar a história do Accs…

Ricardinho: Queremos continuar a marcar a história deste clube, vamos batalhar para chegar o mais longe possível. Deixem-nos sonhar, deixem-nos ir, sabemos que o nosso objectivo principal este ano não é a Liga dos Campeões, porque ainda falta preparar muita coisa, mas nunca se sabe…

Ricardinho: E queria dedicar este triunfo a Bruno Coelho, porque acho que lhe fizeram uma injustiça durante este jogo (ndr: foi expulso pelo árbitro no intervalo). Mas acontecem injustiças no desporto também. Vamos continuar em frente e quero que saiba que contamos com ele, sempre.

RFI: Agora o sorteio para a próxima fase, qual seria o desejo de Ricardinho?

Ricardinho: Posso dizer que o desejo do Bruno Coelho é jogar frente ao Benfica (risos). Para mim, pouco importa. Acho que já defrontei quase todas as equipas no mundo. Já ganhei, já perdi. Se poder evitar algumas equipas, diria o Barcelona e o Sporting CP que são equipas fortes. Mas nós não podemos escolher, o que sair no sorteio, vamos aceitar e trabalhar para tentar ganhar.

De notar que a entrevista foi realizada antes do sorteio que ditou o FC Barcelona como adversário do Accs a 19 de Fevereiro em território catalão.

Ricardinho, atleta português do Accs. © AFP - JURE MAKOVEC

