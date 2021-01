Futebol: Palmeiras venceu Taça Libertadores

O Palmeiras venceu por 1-0 o Santos na final da Taça Libertadores de futebol e arrecadou o título pela segunda vez na história do clube brasileiro.

A final da Taça Libertadores era 100% brasileira entre o Palmeiras e o Santos num jogo que decorreu no Rio de Janeiro, em território brasileiro no Estádio Maracanã.

O encontro acabou por ser equilibrado entre duas equipas que não queriam perder visto que pela segunda vez na história, a final decorria num jogo único.

O empate sem golos permaneceu até bem perto do fim do tempo regulamentar, isto até o golo do Palmeiras em cima do apito final.

Aos 90+9 minutos, o avançado brasileiro Breno Lopes, que entrou aos 85 minutos, cabeceou para o fundo da baliza do Santos.

O tento acabou por ser decisivo. O Palmeiras, clube treinado pelo português Abel Ferreira, conquistou o troféu pela segunda vez na história.

A primeira vez que o Palmeiras arrecadou o título foi em 1999. Nessa altura o clube brasileiro derrotou os colombianos do Deportivo Cali. A equipa colombiana venceu a primeira mão por 1-0, enquanto os brasileiros triunfaram por 2-1 na segunda. Na marcação das grandes penalidades, o Palmeiras arrecadou o título vencendo por 4-3. De notar que o Palmeiras era comandado pelo treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari, que também foi seleccionador do Brasil e de Portugal.

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras. © AFP - MAURO PIMENTEL

Na final deste sábado 30 de Janeiro de 2021, o Palmeiras derrotou por 1-0 o Santos. No fim do encontro, Abel Ferreira estava sobretudo satisfeito com o trabalho realizado pelos seus jogadores e por todos os elementos da equipa brasileira.

«Há coisas que valem mais do que títulos. Para mim, hoje, a minha maior alegria não foi levantar a taça, a minha maior alegria foi ver os meus jogadores felizes, foi ver toda a gente que trabalha na Academia feliz, perceber que todos eles vão receber um salário extra, perceber que todos eles quando saímos do CT nos apoiaram, e também não podia deixar de dar uma palavra ao Santos. Foi uma grande equipa, tem um grande treinador, jogadores deles também mereciam, fizeram um trabalho espectacular na Libertadores, mas fruto da equipa que acreditou mais, fruto da equipa mais organizada, num jogo difícil, duro, muito emocional, muito calor, e graças à competência do Breno, eu gosto muito de apostar em jogadores que vêm de baixo, eu sei que eles vão dar a vida por uma oportunidade, sei que eles vão querer absorver tudo o que o treinador lhes diz, e portanto dizer-vos acima de tudo que a grande palavra que vai na minha cabeça é obrigado. É verdade que em momentos hoje, não foi uma final brilhante em termos de jogo, por vários motivos. O primeiro, o calor, o segundo, sabíamos que era só um jogo, é o segundo ano em que é só um jogo. E sabíamos que a equipa que fizesse o primeiro golo, seguramente que ia sair em vantagem. E portanto acima de tudo, referir que é fruto de um trabalho de muita gente, e mais uma vez agradecer de forma muito especial e carinhosa aos meus jogadores», concluiu o técnico luso.

Abel Ferreira, Treinador português do Palmeiras

O Palmeiras de Abel Ferreira sucede a outro clube brasileiro, o Flamengo que venceu a precedente edição, equipa comandada na altura pelo treinador português Jorge Jesus.

