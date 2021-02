Futebol: Sporting CP derrotou o SL Benfica por 1-0 no dérbi lisboeta

O Sporting Clube de Portugal venceu o SL Benfica por 1-0 num jogo a contar para a 16ª jornada do campeonato português de futebol, segurando assim o primeiro lugar.

Publicidade Continuar a ler

Os leoninos derrotaram por 1-0 o SL Benfica no Estádio José Alvalade com o único golo do encontro a ser apontado pelo médio brasileiro Matheus Nunes aos 90+2 minutos.

De notar que o avançado cabo-verdiano do Sporting CP, Jovane Cabral, entrou no decorrer da segunda parte.

O Sporting Clube de Portugal, ao vencer o dérbi de Lisboa, segurou o primeiro lugar agora com 42 pontos, mais quatro do que o FC Porto e mais nove do que o SL Benfica.

FC Porto segura 2° lugar

O Futebol Clube do Porto arrecadou três pontos na luta pelo título de Campeão Português, ao vencer por 2-0 o Rio Ave num jogo a contar para a 16ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os tentos dos portuenses foram apontados pelo avançado colombiano Luis Díaz aos 44 minutos de jogo e pelo avançado brasileiro Evanilson aos 74 minutos de jogo.

De notar que do lado dos vila-condenses, o internacional guineense Pelé, o internacional angolano Gelson Dala e o luso-guineense Carlos Mané foram titulares, enquanto o luso-angolano Anderson Cruz entrou no decorrer da segunda parte.

De referir também que do lado dos dragões, o internacional guineense Nanú entrou no decorrer da segunda parte, enquanto o luso-guineense Wilson Manafá.

O FC Porto venceu por 2-0 o Rio Ave. © LUSA - ESTELA SILVA

Com este resultado o FC Porto isolou-se no segundo lugar na tabela classificativa com 38 pontos, a quatro do líder, o Sporting CP, mas sobretudo cinco pontos de vantagem em relação ao SL Benfica.

Na próxima jornada o FC Porto desloca-se ao terreno do Belenenses SAD, o SL Benfica recebe o Vitória de Guimarães, enquanto o Sporting CP desloca-se ao terreno do Marítimo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro