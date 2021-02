Opositor russo Aleksei Navalny perante justiça denuncia repressão

O opositor russo, Aleksei Navalny, que compareceu na terça-feira diante de um tribunal em Moscovo , é acusado de ter violado o controlo judicial, a que tinha sido submetido em 2014, no âmbito de uma condenação à uma pena suspensa, por corrupção e desvio de fundos. Navalny nega as acusações e afirma que a sua detenção visa intimidar os russos.

Aleksei Navalny acusado de corrupção e desvio de fundos, no âmbito de um caso em que esteve envolvido a sua fundação em 2014, arrisca-se a um pena de prisão de três anos e meio de prisão.

O opositorrusso afirmou diante de um tribunal em Moscovo, que o seu caso tinha como objectivo uma intimidação, de forma a pôr um termo ao movimento de contestação crescente, no seio dos russos.

Navalny disse que foi o Presidente Vladimir Putin, quem ordenou os serviços de segurança de envenená-lo e acrescentou que as autoridades do seu país, não podiam prendrer todos os russos.

O caso judicial examinado na terça-feira pelo tribunal, relaciona-se com uma queixa apresentada pelos serviços penitenciários, que acusam Aleksei Navalny de ter violado o seu controlo judicial ao não comparecer ao mesmo, devido à condenação à uma pena suspensa do opositor russo em 2014.

Aleksei Navalny, que foi detido no dia 17 de Janeiro, após o seu regresso da Alemanha, onde fora tratado contra uma alegada tentativa de envenenamento por parte das autoridades russas, sublinhou diante dos magistrados que tinha prevenido a justiça do seu país sobre as causas da sua ausência, bem como comunicou a morada, no decurso da sua convalescença na Alemanha.

A alegada tentativa de assassínio contra Navalny, assim como a sua actual detenção, desencadeou críticas na Europa ocidental e nos Estados Unidos.

Na sexta-feira, o responsável pela diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, desloca-se à Moscovo onde ele pediu a autorização para visitar Aleksei Navalny.

O porta-voz do Kremlin Dimitri Peskov, considerou na terça-feira, que era um erro da parte dos europeus , fazer depender as relações entre a União Europeia e a Federação da Rússia, do destino de Navalny.

No decurso da audiência, os representantes da acusação reiteraram a sua vontade de que a pena de prisão suspensa ,e três anos e meio, aplicada ao opositor russo, seja transformada numa sentença firme.

No caso de uma condenação,Aleksei Navalny, cumprirá a sua pena de prisão mais longa, até a data.

Navalny deverá igualmente comparecer diante da justiça, na sexta-feira, por ter sido acusado de difamar um antigo combatente russo.

Segundo as autoridades russas, na acção judicial de 2014, Navalny é acusado de ter desviado fundos destinados à sua fundação.

Alexei Navalny perante a justiça denuncia a repressão

