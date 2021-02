Portugal

Médicos alemães chegam a Portugal para ajudar no combate à covid-19

Áudio 00:55

Médicos militares alemães chegaram esta tarde em Lisboa para apoiar as autoridades portuguesas no combate à covid-19. LUSA - MARIO CRUZ

Texto por: Luís Guita 3 min

A pressão provocada pela pandemia de covid-19 no sistema de saúde português já atingiu um nível que obrigou as entidades a pedirem ajuda no exterior.