EUA prorrogam por 5 anos tratado com Rússia sobre limitação de armas nucleares

Técnicos examinam a bomba B-53 na fábrica Pantex, em Amarillo, no Texas, a única nos Estados Unidos onde se fabricam ainda armas nucleares. REUTERS/Photo Courtesy B&W Pantex/Handout

Texto por: RFI

Os Estados Unidos prorrogaram por mais 5 anos a validade do tratado 'New Start' sobre a limitação do arsenal nuclear concluído com a Rússia, conforme tinha prometido o presidente Joe Biden durante a sua campanha eleitoral. Este tratado assinado em 2010 estava prestes a expirar, amanhã, dia 5 de Fevereiro.