Futebol: FC Porto perdeu pontos e Nanú saiu de ambulância

Nanú (centro), internacional guineense do FC Porto, chocou com o guarda-redes russo do Belenenses SAD, Stanislav Kritciuk.

O FC Porto perdeu pontos na corrida ao título de Campeão de Portugal. Os portuenses empataram sem golos na deslocação ao terreno do Belenenses SAD num jogo a contar para a 17ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

O momento marcante do encontro aconteceu ao minuto 85 quando num lance ofensivo do FC Porto, o internacional guineense Nanú caiu inanimado no relvado. O guarda-redes russo do Belenenses SAD, Stanislav Kritciuk, saiu a um cruzamento e chocou com Nanú, que caiu inanimado no relvado.

O lateral guineense recebeu assistência durante largos minutos e acabou por sair de ambulância, já consciente segundo os relatos, para o hospital.

Os ‘dragões’ esclareceram de que sofria Nanú no site: «Nanú sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento, encontrando-se consciente, estável e já orientado no tempo e no espaço. Os exames realizados ao guineense no Hospital de São Francisco Xavier não revelaram alterações com gravidade clínica, porém Nanú permanecerá em observação na unidade hospitalar lisboeta».

Já nesta sexta-feira 05 de Fevereiro, Nanú teve alta do Hospital de São Francisco Xavier.

De notar que o guarda-redes russo explicou-se nas redes sociais onde foi alvo de insultos: «Em primeiro, e mais importante, espero que o Nanu esteja bem, que recupere totalmente e volte aos relvados depressa. Vou rezar por ele e pela sua família para que tudo corra bem com ele. Em segundo, tendo em conta que tenho sido muito insultado na internet, quero explicar o que aconteceu. Fui tentar interceptar a bola e eu, o Nanu e o defesa, fomos na direção da mesma. Gritei que ia eu à bola e se o defesa tem abdicado do lance, seria eu o primeiro a chegar e a afastá-la a punho (a repetição mostra claramente que os meus punhos vêm logo a seguir à perna do Bruno Ramires). E assim o Nanu acabaria por embater contra mim e seria falta a nosso favor (a decisão do árbitro e do VAR em não assinalar penálti corrobora as minhas palavras). O vídeo mostra isso. Não voei na direção do Nanu com os meus punhos, como mostra em fotografias ou nos ângulos de alguns vídeos. O Nanu veio na minha direção e chocámos com a cabeça. Não houve qualquer malícia no meu acto, foi apenas um momento de jogo. Poderia ter sido eu a estar no lugar do Nanu, mas acabei por ter mais sorte. Em terceiro, escrevi isto para parar com os comentários negativos. Embora compreenda que é desta forma que as pessoas manifestam o seu amor pelo respectivo clube e a preocupação pelo jogador. Mas ninguém tem culpa no que aconteceu. É desporto. Infelizmente, às vezes estas coisas acontecem. Que Deus dê saúde ao Nanu e paciência e força à sua família! Tudo de bom para eles!», concluiu Stanislav Kritciuk.

Com este empate sem golos, o FC Porto continua no segundo lugar com 39 pontos, a três do líder, o Sporting CP, isto enquanto o Belenenses SAD está na 12ª posição com 16 pontos.

Sporting de Braga no 3° lugar

O Sporting de Braga venceu por 2-1 o Portimonense e ultrapassou o SL Benfica na tabela classificativa. Os golos bracarenses foram apontados pelo médio brasileiro Lucas Piazón e pelo avançado porutguês Ricardo Horta de grande penalidade, isto enquanto o único tento dos algarvios foi da autoria do avançado luso-são-tomense Aylton Boa Morte.

O Braga ocupa o 3° lugar com 36 pontos, a três do FC Porto e a seis do Sporting CP, isto enquanto o Portimonense ocupa a 14ª posição com 15 pontos.

De notar que nesta sexta-feira 5 de Fevereiro, o SL Benfica recebe o Vitória de Guimarães, enquanto o Sporting Clube de Portugal desloca-se ao terreno do Marítimo.

