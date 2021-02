Futebol: Sporting CP cada vez mais líder, SL Benfica tropeçou novamente

O Sporting CP venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Marítimo num jogo a contar para a 17 jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol, isto enquanto o SL Benfica empatou em casa sem golos frente ao Vitória de Guimarães e perdeu pontos na corrida ao título.

Publicidade Continuar a ler

O Sporting Clube de Portugal arrecadou mais três pontos na corrida ao título de Campeão de Portugal, ao vencer por 0-2 na deslocação ao terreno do Marítimo. Os dois golos foram apontados pelo médio português Pedro Gonçalves que bisou.

No fim do encontro, o treinador português do Sporting CP, Rúben Amorim, estava satisfeito com o resultado mas não assumiu o papel de candidato ao título apesar de estar na liderança da prova.

«A nossa equipa fez um excelente jogo, controlou sempre. O que não conseguimos fazer na Taça de Portugal, conseguimos hoje fazer, marcar na primeira parte. Tivemos várias oportunidades para dilatar o resultado, na segunda parte, deixámos correr um bocadinho o jogo, com o Marítimo a ter um pouco mais de posse de bola, o que é normal. Criámos oportunidades, podíamos ter feito mais golos e fomos muito seguros nas bolas paradas. Precavemos muito bem as transições do Marítimo, que era aí que o Marítimo nos podia criar perigo e, portanto, todo o mérito para a vitória e pelo excelente trabalho dos jogadores. O Sporting não é um clube qualquer e há que continuar a trabalhar. O objetivo principal desta equipa é dar robustez ao clube e prepararmo-nos bem para sermos aquele tal candidato normal que o Sporting sempre foi e estamos a caminhar para isso», conclui o técnico luso.

Recorde-se que o Sporting CP tem 14 triunfos e 3 empates em 17 jogos, sendo a única equipa que ainda não sofreu nenhuma derrota nesta temporada 2020/2021.

Com este triunfo perante a equipa madeirense, os leoninos ocupam o primeiro lugar com 45 pontos, mais seis do que o FC Porto, mais nove do que o Sporting de Braga e mais onze do que o SL Benfica. De notar que o Marítimo está na 11ª posição com 17 pontos.

SL Benfica em queda livre

O SL Benfica recebeu e empatou sem golos frente ao Vitória de Guimarães no Estádio da Luz em Lisboa.

Os encarnados não vencem há quatro jogos: 1-1 frente ao FC Porto, 1-1 frente ao Nacional, derrota por 1-0 frente ao Sporting CP e 0-0 frente ao Vitória de Guimarães.

As águias estão em queda livre e caíram para o quarto lugar com 34 pontos, os mesmos pontos que o Paços de Ferreira. O SL Benfica está a dois pontos do Braga, a cinco do FC Porto e a onze do líder, o Sporting CP. O título está cada vez mais longe para os encarnados.

De referir que os vimaranenses estão na sexta posição com 30 pontos.

Sérgio Conceição, Treinador do FC Porto. © LUSA - JOSÉ SENA GOULÃO

FC Porto, 2° lugar a seis pontos do líder

O FC Porto perdeu pontos na corrida ao título de Campeão de Portugal. Os portuenses empataram sem golos na deslocação ao terreno do Belenenses SAD num jogo a contar para a 17ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Com este empate sem golos, o FC Porto continua no segundo lugar com 39 pontos, a seis do líder, o Sporting CP, isto enquanto o Belenenses SAD está na 13ª posição com 16 pontos.

Sporting de Braga no 3° lugar

O Sporting de Braga venceu por 2-1 o Portimonense e ultrapassou o SL Benfica na tabela classificativa. Os golos bracarenses foram apontados pelo médio brasileiro Lucas Piazón e pelo avançado porutguês Ricardo Horta de grande penalidade, isto enquanto o único tento dos algarvios foi da autoria do avançado luso-são-tomense Aylton Boa Morte.

O Braga ocupa o 3° lugar com 36 pontos, a três do FC Porto e a nove do Sporting CP, isto enquanto o Portimonense ocupa a 15ª posição com 15 pontos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro