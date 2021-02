Myanmar/ Política

Prosseguem em Myanmar protestos contra golpe de Estado militar

Milhares de manifestantes foram, sábado 6 de Fevereiro,às ruas de Yangon, capital de Myanmar, para protestar contra o golpe de Estado militar. AFP - STR

Texto por: RFI 4 min

Prosseguiram sábado as manifestações em Myanmar contra o golpe de Estado militar, que afastou do poder a Liga Nacional para a Democracia, partido de Aung San Suu Kyi. Na sua maioria jovens, os manifestantes denunciaram o novo regime militar. Paralelamente a rede internet continua suspensa no país asiático, com o objectivo de silenciar o descontentamento popular perante a tomada do poder pelos militares.