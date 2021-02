Futebol: Sporting CP, uma reviravolta que garante a liderança

O Sporting CP venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Gil Vicente num jogo a contar para a 18ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol, isto enquanto o FC Porto empatou com o SC Braga e o SL Benfica derrotou o Famalicão.

O Sporting Clube de Portugal arrecadou mais três pontos na corrida ao título de Campeão de Portugal, ao vencer por 1-2 na deslocação ao terreno do Gil Vicente. No entanto, o encontro não foi nada fácil.

Aos 36 minutos de jogo, o avançado japonês Kanya Fujimoto abriu o marcador para os gilistas, que ficaram na frente até ao minuto 83. Em menos de dez minutos, o defesa uruguaio dos leoninos, Sebastián Coates, apontou dois golos.

Uma reviravolta que permitiu aos sportinguistas segurar cada vez mais a liderança. Com este triunfo, os leoninos ocupam o primeiro lugar com 48 pontos, mais oito do que o FC Porto, mais onze do que o Sporting de Braga e o SL Benfica. De notar que o Gil Vicente está na 14ª posição com 16 pontos.

Recorde-se que o Sporting CP tem 15 triunfos e 3 empates em 17 jogos, sendo a única equipa que ainda não sofreu nenhuma derrota nesta temporada 2020/2021.

SL Benfica não perdeu…

O SL Benfica recebeu o Famalicão e venceu por 2-0. Os golos foram apontados pelo avançado uruguaio Darwin Núñez e pelo defesa argentino Nicolás Otamendi.

Os encarnados não venciam há quatro jogos: 1-1 frente ao FC Porto, 1-1 frente ao Nacional, derrota por 1-0 frente ao Sporting CP e 0-0 frente ao Vitória de Guimarães.

As águias estão agora no terceiro lugar com 37 pontos, os mesmos pontos que o Sporting de Braga. O SL Benfica está a três do FC Porto e a onze do líder, o Sporting CP. O título está cada vez mais longe para os encarnados.

De referir que os famalicenses estão na 17ª posição com 14 pontos.

FC Porto, 2° lugar a oito pontos do líder

O FC Porto perdeu pontos na corrida ao título de Campeão de Portugal. Os portuenses empataram a duas bolas na deslocação ao terreno do Sporting de Braga num jogo a contar para a 18ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os golos dos portistas foram apontados pelo médio português Sérgio Oliveira de grande penalidade e pelo avançado iraniano Mehdi Taremi, isto enquanto os tentos dos bracarenses foram marcados pelo médio brasileiro Fransérgio e pelo avançado argentino Nico Gaitán, sendo que este último golo do Braga foi apontado aos 90+4 minutos (!)

Com este empate sem golos, o FC Porto continua no segundo lugar com 40 pontos, a oito do líder, o Sporting CP, isto enquanto o Sporting de Braga está na 3ª posição com 37 pontos.

