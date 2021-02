Portugal/Racismo/Cabo Verde

Portugal: início do processo sobre a morte do estudante cabo-verdiano Giovani Rodrigues

Começou a 10 de fevereiro o julgamento em Bragança, Portugal, dos 7 arguidos indiciados da morte do jovem cabo-verdiano Luís Giovani Rodrigues, que morreu no Porto a 31 de Dezembro de 2019 após ter sido agredido em Bragança dez dias antes. © Facebook

Texto por: Luís Guita

Começaram a ser julgados esta quarta-feira, 10 de fevereiro, em Portugal, no Tribunal de Bragança, os sete cidadãos indiciados da morte do estudante cabo-verdiano Luís Giovani Rodrigues, ocorrida num hospital do Porto a 31 de dezembro de 2019, na sequência da agressão de que fora vítima dez dias antes em Bragança.