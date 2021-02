Médio Oriente

Territórios palestinianos: Hamas e Fatah chegam a consenso sobre a organização de eleições

Conversações interpalestinianas no Cairo, neste dia 8 de Fevereiro 2021. © AFP

Texto por: RFI 3 min

Na sequência de um ciclo de conversações no Cairo, no Egipto, os principais movimentos palestinianos, o Fatah e os islamistas do Hamas, anunciaram ontem ter chegado a um consenso sobre as modalidades da realização de eleições legislativas e presidenciais, poucas semanas depois do Presidente da Alta Autoridade Palestiniana ter anunciado no dia 15 de Janeiro a sua realização este ano.