Estados Unidos

Abertura de um inquérito na Geórgia sobre a pressão pós-eleitoral de Trump

Donald Trump durante u discurso perante os seus apoiantes antes do ataque ao Capitólio, no dia 6 de Janeiro. © Brendan Smialowski AFP/Arquivo

Texto por: Liliana Henriques 4 min

O ex-presidente dos Estados Unidos está prestes a ser alvo de uma nova investigação. Ontem, uma procuradora do Estado da Geórgia anunciou a abertura de um inquérito preliminar sobre as suas "tentativas de influenciar as operações eleitorais na Geórgia", um estado-chave onde Donald Trump exerceu pressões sobre as autoridades eleitorais no intuito de obter argumentos para contestar sua derrota nas presidenciais do passado mês de Novembro.