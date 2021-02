Estados Unidos / China

Direitos Humanos evocados na primeira conversa entre Joe Biden e Xi Jinping

Joe Biden, então vice-presidente americano, e Xi Jinping em Dezembro de 2013 em Pequim. REUTERS - POOL New

Texto por: Liliana Henriques 3 min

A Casa Branca informou ontem que o Presidente Joe Biden conversou telefonicamente com o seu homólogo chinês, um primeiro contacto com Xi Jinping em que a nova administração americana, apesar de pretender operar uma ruptura com a estratégia de Trump, não modifica para já substancialmente a linha seguida até agora. Na conversa telefónica com o presidente chinês, Joe Biden expressou a sua "profunda preocupação" com as "violações dos Direitos Humanos" em Hong Kong e no Xinjiang, assim como as práticas económicas de Pequim que qualifica de "injustas e coercitivas".