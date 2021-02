Futebol: Bayern Munique, Campeão do Mundo

O Bayern Munique sagrou-se Campeão do Mundo ao arrecadar o Mundial de Clubes que decorreu no Qatar. Os germânicos derrotaram na final os Tigres do México por 1-0.

Pela segunda vez na história, o Bayern Munique conquistou o Mundial de Clubes. Os alemães venceram pela margem mínima na final com um tento apontado pelo defesa francês Benjamin Pavard aos 61 minutos.

O Bayern Munique venceu pela segunda vez o Mundial após o de 2013 quando derrotou o Raja Casablanca por 2-0.

Na edição de 2020, que devido à pandemia de Covid-19 decorreu em Fevereiro de 2021, os germânicos não tiveram um jogo fácil.

Os Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que contam com o avançado francês André-Pierre Gignac, resistiram durante uma hora e até tiveram oportunidades de golo, mas acabaram por ceder perante os vencedores da Liga dos Campeões europeus.

De notar que André-Pierre Gignac acabou por ser o melhor marcador da prova com 3 golos, sendo que os Tigres UANL são os actuais detentores do troféu da Liga dos Campeões CONCACAF, organismo que gere o futebol da América do Norte, Central e Caraíbas.

O francês André-Pierre Gignac (centro) acabou por ser o melhor marcador da prova. © Karim JAAFAR AFP

O Bayern Munique conquistou o seu sexto título na temporada 2019/2020: Campeonato, Taça da Alemanha, Supertaça da Alemanha, Liga dos Campeões, Supertaça Europeia e Mundial de Clubes. A equipa comandada pelo alemão Hans-Dieter Flick igualou o feito realizado pelo FC Barcelona em 2009, quando era liderado pelo treinador espanhol Pep Guardiola. Um recorde para o Bayern Munique.

De referir ainda que os egípcios do Al-Ahly acabaram no terceiro lugar no Mundial dos clubes. A equipa do Egipto empatou sem golos frente aos brasileiros do Palmeiras, mas venceu na marcação das grandes penalidades por 3-2.

O Palmeiras, clube comandado pelo português Abel Ferreira, ficou no quarto lugar, poucas semanas após ter conquistado a Taça Libertadores, a versão sul-americana da Liga dos campeões.

