Estados Unidos

Impeachment de Trump: a defesa apresenta os seus argumentos

O Senador republicano Ted Cruz tem sido um dos mais fervorosos defensores de Donald Trump. AP - Ken Cedeno

Texto por: Liliana Henriques 3 min

Prossegue pelo quarto dia consecutivo o julgamento de 'impeachment' de Donald Trump, acusado de "incitação à insurreição", aquando da invasão do Capitólio no passado dia 6 de Janeiro por apoiantes seus, com um balanço de 5 mortos. Depois do campo democrata ter divulgado durante os três primeiros dias do processo uma série de dados, como vídeos, e-mails e tweets, para sustentar a acusação, a palavra é hoje dada à defesa do antigo presidente americano.