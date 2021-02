Itália: Movimento 5 Estrelas apoia Governo de Draghi

O Movimento 5 Estrelas obteve luz verde dos seus militantes para apoiar o Governo italiano de Mario Draghi.

59% dos militantes do partido Movimento 5 Estrelas aprovaram o apoio a Mario Draghi, que prometeu criar um Ministério da Transição Ecológica.

Mario Draghi precisava do apoio da primeira força política em Itália, sendo que todos os partidos, da esquerda à direita, aprovaram o executivo do antigo director do Banco Central Europeu, excepto a formação de extrema-direita Irmãos de Itália - «Fratelli d’Italia».

Mario Draghi vai chefiar o 67° Governo desde 1946. As próximas etapas passam pela apresentação da lista dos ministros ao chefe de Estado, Sergio Mattarella, e a validação definitiva do Parlamento antes do fim da próxima semana.

Recorde-se que o anterior Governo foi derrubado e foi o Presidente Sergio Mattarella que pediu a Mario Draghi, uma figura respeitada na política italiana, para formar um Governo.

Os objectivos do antigo director do Banco Central Europeu são lutar contra a pandemia da Covid-19 e contra a crise económica que assola o país transalpino.

De notar ainda que Mario Draghi aceitou o desafio do Presidente apenas e unicamente se alcançasse uma maioria no Parlamento, o que conseguiu com este derradeiro apoio do Movimento 5 Estrelas.

O precedente Governo, liderado por Giuseppe Conte, caiu a 26 de Janeiro após ter perdido a maioria parlamentar.

Crónica de MM 12-02-2021

