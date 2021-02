Jogos Olímpicos: Yoshiro Mori, Presidente do Comité demitiu-se devido a comentários sexistas

Yoshiro Mori, presidente do Comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, decidiu demitir-se do cargo nesta sexta-feira 12 de Fevereiro isto após a polémica em torno dos comentários sexistas proferidos na semana passada.

Publicidade Continuar a ler

O Comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que vão ter lugar de 23 de Julho a 8 de Agosto, ficou sem o Presidente, Yoshiro Mori.

O ex-primeiro-ministro japonês, de 83 anos, Yoshiro Mori, apresentou a sua demissão durante a reunião com os membros do conselho e a direcção executiva do organismo responsável pela organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020.

Uma reunião extraordinária convocada para abordar as consequências dos comentários de Yoshiro Mori que acabou por sair do Comité.

Há cerca de uma semana, Yoshiro Mori, numa reunião com o Comité Olímpico japonês, com a presença da comunicação social, proferiu comentários sexistas, afirmando que as mulheres têm dificuldade em ser concisas e que os membros femininos do órgão, que presidia, «sabem colocar-se no seu lugar».

Eis as declarações polémicas de Toshiro Mori: «As reuniões dos conselhos de administração com a presença de muitas mulheres demoram demasiado tempo. Se for aumentado o número de membros femininos e o tempo de intervenção não for limitado, será mais difícil concluí-las, o que é irritante. As mulheres têm espírito competitivo. Se uma levanta a mão [ndr: para poder intervir], as outras sentem-se na obrigação de se exprimirem também. O comité organizador tem sete mulheres, mas elas sabem colocar-se no seu lugar», afirmou o antigo Presidente do Comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.

O responsável máximo do comité pediu desculpas perante os ofendidos com as suas declarações.

O Comité Olímpico Internacional tomou posição e classificou como «absolutamente inapropriados» e contrários à política do organismo os comentários sobre mulheres feitos por Yoshiro Mori.

O Comité organizador recebeu milhares de queixas. Após ter afastado a hipótese de uma demissão, Yoshiro Mori decidiu sair e deixar o cargo nesta sexta-feira.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, que deveriam decorrer em 2020 e que foram adiados para 2021, vão realizar-se de 23 de Julho a 8 de Agosto em território japonês.

Yoshiro Mori, ex-primeiro-ministro japonês de 83 anos. © KIM KYUNG-HOON POOL/AFP/File

Crónica de Marco Martins 12-02-2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro