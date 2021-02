Myanmar

Myanmar: Junta militar liberta mais de 23.000 detidos

Monges budistas desfilaram contra o regime militar na passada quarta-feira 10 de Fevereiro em Mandalay, na Birmânia. AP - STR

Texto por: Liliana Henriques

Os militares regressados ao poder no Myanmar desde o golpe do dia 1 de Fevereiro ordenaram a libertação de mais de 23.000 presos nesta sexta-feira, depois de terem procedido nos últimos dias à detenção de próximos da líder derrubada, Aung San Suu Kyi, e de funcionários eleitorais. Estas amnistias massivas de presos que são habituais e têm por intuito esvaziar os estabelecimentos prisionais superlotados do país, acontecem geralmente em dias importantes do calendário birmanês, esta sexta-feira sendo um dia de feriado nacional no Myanmar.