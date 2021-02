Rússia / União Europeia

Rússia disposta a cortar relações com a UE em caso de novas sanções

Chefe da diplomacia russa, Sergueï Lavrov, em Outubro de 2020. © via REUTERS - governo russo

Texto por: Liliana Henriques 3 min

Uma semana depois da polémica deslocação do chefe da diplomacia da União Europeia a Moscovo durante a qual foi anunciada a expulsão da Rússia de três diplomatas europeus por terem alegadamente participado em manifestações a favor do opositor Alexeï Navalny, o Ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergueï Lavrov, disse em entrevista não descartar a possibilidade de cortar relações com a União Europeia em caso de novas sanções contra Moscovo.