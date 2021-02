Catalunha

Na Catalunha, os socialistas vencem, mas os independentistas ganham a maioria absoluta

Salvador Illa, candidado do PSC que chegou à frente nas eleições regionais da Catalunha deste Domingo 14 de Fevereiro. © Lluís Gené AFP/Arquivo

Liliana Henriques

As eleições regionais da Catalunha realizadas este Domingo reconfiguraram o panorama político local com o Partido Socialista Catalão (PSC) a chegar na dianteira com um pouco mais de 23% dos votos, seguido de perto pelos independentistas da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) com um pouco mais de 21% dos votos. Ambas as formações recolhem respectivamente 33 dos 135 assentos parlamentares, sendo que os independentistas ficam em vantagem por serem representados por outras formações para além da ERC.