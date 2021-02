Futebol: FC Barcelona recebe PSG em mais um duelo na Liga dos Campeões

O FC Barcelona recebe o Paris Saint-Germain nesta terça-feira 16 de Fevereiro num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Pela quarta vez os espanhóis do FC Barcelona vão medir forças com os franceses do Paris Saint-Germain, isto em menos de dez anos.

Até agora, os ‘Blaugranas’ eliminaram sempre os parisienses nas fases de eliminação directa. A última vez foi na época 2016/2017 quando o FC Barcelona venceu por 6-1 em casa após a derrota por 4-0 em Paris, apurando-se para os quartos-de-final com um resultado acumulado de 6-5.

No historial dos confrontos entre as duas equipas, o FC Barcelona eliminou nos quartos-de-final o PSG na época 2014/2015 com duas vitórias - 2-0 na Catalunha e 1-3 em Paris - e também derrotou os parisienses nos quartos na temporada 2012/2013 com dois empates - 1-1 em Espanha e 2-2 em Paris -, sendo que os golos apontados fora acabaram por ser favoráveis aos ‘Blaugranas’.

Esta noite tudo está ainda em aberto sobretudo numa temporada 2020/2021 perturbada com a pandemia de Covid-19. Aliás nenhuma das equipas lidera no campeonato interno.

O Paris Saint-Germain ocupa o segundo lugar na Ligue 1 com 54 pontos, a um do líder, o Lille, isto enquanto o FC Barcelona está na terceira posição na Liga com 46 pontos, a oito do líder, o Atlético Madrid.

De notar que os parisienses vão jogar sem a estrela brasileira Neymar e sem o avançado argentino Ángel Di María.

Para Eric Mendes, jornalista especialista do Paris Saint-Germain, tudo está em aberto para este encontro apesar da ausência de Neymar visto que a temporada das duas equipas tem sido feita de altos e baixos.

Eric Mendes, jornalista luso-francês 16-02-2021

Neymar, avançado brasileiro do PSG. © AP - Manu Fernandez

Lille lidera Ligue 1 à frente do PSG

O Lille tem 55 pontos após 25 jornadas realizadas na liga francesa, liderando a classificação da Ligue 1.

Os ‘Dogues’ receberam e empataram sem golos frente ao Brest. De notar que o Lille conta no seu plantel com o defesa moçambicano Reinildo, o defesa luso-guineense Tiago Djaló, o médio luso-cabo-verdiano-são-tomense Renato Sanches, os portugueses Xeka e José Fonte, e o brasileiro Luiz Araújo.

PSG venceu antes de defrontar o FC Barcelona

O Paris Saint-Germain venceu por 2-1 o Nice. Os golos parisienses foram apontados pelo médio alemão Julian Draxler e pelo avançado italo-marfinense Moise Kean, enquanto o único tento do Nice foi marcado pelo avançado português Rony Lopes.

De notar que a estrela brasileira do PSG, Neymar, estava ausente, isto enquanto o médio luso-guineense, Danilo Pereira, entrou no decorrer da segunda parte.

Com este resultado o Paris Saint-Germain ocupa agora o 2° lugar com 54 pontos, isto enquanto o Nice está na 14ª posição com 29 pontos.

Lyon perdeu pontos

O Lyon, onde actua o internacional português Anthony Lopes, perdeu em casa por 1-2 frente ao Montpellier. O único golo da equipa da Região do Rhône foi apontado pelo médio brasileiro Lucas Paquetá, enquanto os tentos do Montpellier foram marcados pelo médio francês Téji Savanier e pelo avançado francês Elye Wahi.

Os ‘Gones’ estão no terceiro lugar na tabela classificativa com 52 pontos, isto enquanto o Montpellier está na 8ª posição com 35 pontos.

