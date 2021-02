Futebol: PSG esmagou o FC Barcelona por 4-1 na Liga dos Campeões

O FC Barcelona recebeu e perdeu por 1-4 frente ao Paris Saint-Germain nesta terça-feira 16 de Fevereiro num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Pela quarta vez os espanhóis do FC Barcelona mediram forças com os franceses do Paris Saint-Germain, isto em menos de dez anos.

Os parisienses venceram por 1-4 na deslocação ao terreno do FC Barcelona no Camp Nou na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Os ‘Blaugranas’ abriram o marcador com um tento aos 27 minutos do avançado argentino Lionel Messi, de grande penalidade.

No entanto os catalães não resistiram ao poderio ofensivo do Paris Saint-Germain.

O avançado francês Kylian Mbappé acabou por ser a estrela da noite visto que apontou três golos durante o encontro. O internacional gaulês marcou aos 32, 65 e 85 minutos, sendo o primeiro jogador a apontar três golos frente ao FC Barcelona no Camp Nou na fase de eliminação directa na Liga dos Campeões.

De notar que o quarto tento foi apontado pelo avançado italo-marfinense Moise Kean aos 70 minutos de jogo.

Uma vitória esmagadora do Paris Saint-Germain por 1-4 na deslocação ao terreno do FC Barcelona. Recorde-se que os parisienses jogaram sem a estrela brasileira Neymar e sem o avançado argentino Ángel Di María.

A segunda mão decorre a 10 de Março no Parque dos Príncipes em Paris.

História dá vantagem ao FC Barcelona

Até agora, os ‘Blaugranas’ eliminaram sempre os parisienses nas fases de eliminação directa. A última vez foi na época 2016/2017 quando o FC Barcelona venceu por 6-1 em casa após a derrota por 4-0 em Paris, apurando-se para os quartos-de-final com um resultado acumulado de 6-5.

No historial dos confrontos entre as duas equipas, o FC Barcelona eliminou nos quartos-de-final o PSG na época 2014/2015 com duas vitórias - 2-0 na Catalunha e 1-3 em Paris - e também derrotou os parisienses nos quartos na temporada 2012/2013 com dois empates - 1-1 em Espanha e 2-2 em Paris -, sendo que os golos apontados fora acabaram por ser favoráveis aos ‘Blaugranas’.

De notar que a temporada 2020/2021 está a ser perturbada com a pandemia de Covid-19. Aliás nenhuma das equipas lidera no campeonato interno.

O Paris Saint-Germain ocupa o segundo lugar na Ligue 1 com 54 pontos, a um do líder, o Lille, isto enquanto o FC Barcelona está na terceira posição na Liga com 46 pontos, a oito do líder, o Atlético Madrid.

Lionel Messi, avançado argentino do FC Barcelona. © CRISTINA QUICLER AFP

Liverpool venceu o RB Leipzig

No outro encontro desta terça-feira 16 de Fevereiro, os britânicos do Liverpool deslocaram-se à casa emprestada dos germânicos do RB Leipzig, que jogaram em Budapeste na Hungria. Os ‘Reds’ venceram por 0-2 na primeira mão dos oitavos-de-final.

Os dois tentos foram apontados pelas estrelas africanas do Liverpool: o avançado senegalês Sadio Mané e o avançado egípcio Mohamed Salah.

A segunda mão decorre a 10 de Março na Inglaterra.

