'Hackers' norte-coreanos terão tentado piratear sistema da Pfizer

Segundo os serviços de inteligência sul-coreanos, 'hackers' norte-coreanos terão tentado invadir o sistema informático do gigante farmacêutico americano Pfizer para encontrar informações sobre a vacina contra o coronavírus.

O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul "informou-nos que a Coreia do Norte tentou obter tecnologias, incluindo a vacina e tratamentos para a covid-19 pirateando a Pfizer", indicou Ha Tae-keung, parlamentar sul-coreano à saída de uma sessão do comité de inteligência da Assembleia Nacional, sem especificar quando é que este ataque cibernético poderá ter acontecido e se ele, de facto, foi bem-sucedido.

Não é a primeira vez que a Coreia do Norte é acusada de recorrer à pirataria informática. Pyongyang tem sido acusado de manter um exército de 'hackers' que só no ano passado terá tentado entrar nos sistemas de pelo menos 9 instituições da área da saúde, nomeadamente dos grupos farmacêuticos Johnson & Johnson, Novavax e AstraZeneca. Os serviços de inteligência de Seul afirmam igualmente ter impedido as tentativas de Pyongyang entrar nos sistemas de empresas sul-coreanas desenvolvendo vacinas contra a covid-19.

Por outro lado, segundo um relatório da ONU divulgado há dias, a Coreia de Norte terá roubado o equivalente de 300 milhões de Dólares em criptomoedas nos últimos meses no intuito de financiar os seus programas nucleares e balísticos proibidos, num contexto em que a economia do país tem sido literalmente atrofiada pelas sanções internacionais.

A Coreia do Norte que foi um dos primeiros países do mundo a encerrar as suas fronteiras, logo no final de Janeiro de 2020, no intuito de travar o alastramento do coronavírus, afirma não ter registado nenhum caso no seu território. Uma afirmação que peritos consideram pouco verosímil, dada a intensidade dos movimentos de população e trocas comerciais existentes entre a Coreia do Norte e a China, primeiro epicentro da doença que já causou mais de 2 milhões de mortos pelo mundo fora.

Apesar de se declarar isenta do vírus, a Coreia do Norte efectuou recentemente um pedido de vacinas contra a covid-19. Segundo o dispositivo Covax, programa da ONU para a distribuição equitativa das vacinas, Pyongyang deveria receber cerca de 2 milhões de doses durante o primeiro semestre deste ano.

