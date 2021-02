Porto apostado já na segunda mão com Juventus para a Champions

Miguel Martins com Lusa

O Porto ganhou à Juventus de Cristiano Ronaldo na noite passada, na cidade invicta, por duas bolas a uma na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos campeões europeus de futebol. Sérgio Conceição, treinador dos portistas, admite a sua satisfação, mas apela à concentração para o embate de segunda-feira com o Marítimo a contar para a Liga, lembrando que quanto à qualificação para a fase seguinte falta ainda novo embate com a Juventus, desta feita em Turim.

Noutro relvado, e também a contar para os oitavos de final da Liga dos campeões europeus de futebol, o Sevilha perdeu por duas bolas a três frente aos alemães do Borussia de Dortmund.

Nos jogos da terça-feira o PSG tinha arrasado o Barcelona no campo dos catalães por 4 bolas a uma, enquanto o Liverpool ganhou ao Leipzig por duas bolas sem resposta.

Os portistas ganharam, pois, esta primeira mão, mas fica tudo em aberto para o jogo em casa dos transalpinos em Turim.

Este facto foi realçado por Sérgio Conceição, o treinador dos azuis e brancos, lembrando, em declarações à agência Lusa, a necessidade de não se subestimar os jogos do campeonato, nomeadamente, já o próximo embate na segunda-feira com o Marítimo.

"Parabéns aos jogadores, mas estamos apenas a meio da eliminatória, há um jogo muito difícil em Turim para passar a eliminatória. Agora o foco está no jogo do campeonato, com o Marítimo, na segunda-feira, em que temos de dar uma boa resposta."

Sérgio Conceição, treinador do Porto, declarações da agência Lusa

