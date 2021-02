O Accs alcançou o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões de futsal. Os franceses do Accs, que empataram a duas bolas no tempo regulamentar e no prolongamento, derrotaram os italianos do Pesaro na marcação das grandes penalidades por 8-7. Nos oitavos-de-final, a equipa francesa vai defrontar os detentores do troféu, o FC Barcelona, nesta sexta-feira 19 de Fevereiro.

Em entrevista à RFI, Bruno Coelho, atleta português do Accs, admitiu que este feito histórico é atípico visto que não partilharam este momento com os adeptos devido à pandemia de Covid-19.

Bruno Coelho: «Se queremos ser Campeões da Europa, temos de ganhar frente a qualquer equipa»

RFI: Um jogo complicado com várias emoções durante os 40 minutos?

Bruno Coelho: Estes jogos são assim. São jogos muito equilibrados. É de muitas emoções, de muitas sensações, e felizmente conseguimos alcançar a vitória. Isto independentemente de ser nas grandes penalidades ou não. Acho que precisávamos dessa pontinha de sorte quando chegámos às grandes penalidades porque durante o jogo, acho que fomos a equipa mais equilibrada, que criou mais ocasiões, não desvalorizando o que fez o Pesaro, que é uma excelente equipa com excelentes jogadores. Mas faltou-nos essa pontinha de sorte durante o jogo, não finalizámos da melhor maneira, e quando precisámos dessa pontinha de sorte, tivemos. Fomos até à lotaria das grandes penalidades, e o jogo acabou por cair para nós.

RFI: É complicado adaptar-se ao nível da Liga dos Campeões quando se é superior na Liga Francesa?

Bruno Coelho: Nós vamo-nos preparando no dia-a-dia para sermos melhores. Nós próprios, nos treinos, fazemos as nossas tarefas e colocamos os nossos objectivos. Temos crescido a passos largos, o carácter da equipa e a mentalidade da equipa têm crescido bastante. Não temos jogos na Liga Francesa como temos na Liga dos Campeões e quando chegamos à Liga dos Campeões, vamos preparados. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar. Isso requer trabalho e demonstra a maturidade que esta equipa está a ganhar. Esperemos que continue assim porque ainda temos muito para conquistar.

RFI: O Accs pode sonhar?

Bruno Coelho: É difícil, é muito difícil, porque há equipas bastante mais fortes do que nós, mas nós estamos cá para trabalhar, estamos cá para dar o nosso máximo. Agora é pensar no próximo jogo, que é para a Liga Francesa, mas na próxima eliminatória da Liga dos Campeões é passo a passo, e sonhar. Sonhar, nunca foi mau sonhar. Cada equipa, cada jogador, que joga na Liga dos Campeões, tem o sonho e a ambição de ganhar nem que seja uma medalha. Mas vamos ir passo a passo. Hoje foi mais um jogo, mas depois temos de recuperar porque quarta-feira temos um jogo para o campeonato francês.

RFI: O Accs conseguiu um feito histórico, mas sem público…

Bruno Coelho: Infelizmente no mundo actual em que vivemos, não é possível termos portas abertas para os nossos adeptos. De certeza que a festa teria sido bem maior com os nossos adeptos. Infelizmente o mundo não está bem, temos de cuidar de nós e dos outros. Não podemos partilhar com os nossos adeptos mas sabemos que nos estão a apoiar. Os nossos adeptos, as nossas famílias estão a apoiar-nos em casa, o jogo foi transmitido, por isso estamos bem.

RFI: O que pode desejar para a próxima ronda?

Bruno Coelho: Se nós queremos ser Campeões da Europa, ou ganhar algo, temos de ganhar frente a qualquer equipa. Então o próximo que vier, vamos trabalhar para conseguir mais e melhor, e sonhar com outra passagem para a próxima eliminatória. Mas temos de estar apenas preocupados com o nosso trabalho.

RFI: Seria especial defrontar o Benfica?

Bruno Coelho: Claro que sim por tudo o que eu passei no Benfica, por todos os anos que estive no Benfica. Seria regressar ou receber a equipa do meu coração, o clube onde me tornei melhor atleta e melhor pessoa. Seria especial, claro que sim.

RFI: Como se tem sentido em Paris?

Bruno Coelho: Tenho-me sentido bem. Tenho-me realizado. Às vezes é difícil, há dias que são mais complicados porque estamos num país diferente, não estamos habituados, não temos a nossa família, não temos os nossos amigos, mas tudo se faz. Com esforço e dedicação tudo se faz, e até agora tem corrido bem. As coisas têm-se desenvolvido bem, temos algumas coisas para melhorar, e isso depende de nós, depende do nosso trabalho, e daquilo que nós queremos fazer.

De notar que a entrevista foi realizada antes do sorteio que ditou o FC Barcelona como adversário do Accs a 19 de Fevereiro em território catalão.

Bruno Coelho, atleta português do Accs Futsal. © Accs/Bertrand Guigou

