G7/Relações internacionais

G7 vai decidir estratégia colectiva para saída de crise sanitária

O Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson durante a cimeira virtual do G7.Ele apelou a uma estratégia colectiva para uma saída da pandemia de Covid. Londres.19 de Fevereiro de 2021 REUTERS - POOL

Texto por: RFI 5 min

A abertura da cimeira do G7, realizada virtualmente, é dominada pela questão da vacinação anti-Covid-19 a nível mundial e pela preocupação dos sete países mais industrializados do mundo, em deixar para trás os psicodramas ocorridos durante a presidência norte-americana de Donald Trump. Presidido pelo Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a partir de Londres, o encontro do G7decidiu destinar os excedentes de vacinas contra a covid para os países mais pobres, assim como definir uma estratégia colectiva para sair da pandemia.