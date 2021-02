Irão

Irão recua se os EUA suspenderem sanções

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif. © DR

Texto por: RFI 3 min

O Irão compromete-se a reverter as medidas de retaliação se os Estados Unidos levantarem as sanções impostas ao país. A reacção de Teerão surge após uma oferta de negociações da administração do Presidente Joe Biden, o gesto já foi saudado por Moscovo.