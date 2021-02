Futebol: Sporting CP quer segurar dez pontos de vantagem

O Sporting CP recebe neste sábado no Estádio José Alvalade o Portimonense num jogo a contar para a 20ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

O Sporting CP tem 16 triunfos e 3 empates em 19 jogos, sendo a única equipa que ainda não sofreu nenhuma derrota nesta temporada 2020/2021.

Neste sábado 20 de Fevereiro os leoninos recebem o Portimonense para tentar segurar uma vantagem de dez pontos em relação ao segundo classificado, o FC Porto.

Recorde-se que na 19ª jornada o Sporting Clube de Portugal venceu por 2-0 o Paços de Ferreira com golos do médio luso-angolano João Mário, de grande penalidade, e do médio português João Palhinha.

Os sportinguistas ocupam o primeiro lugar na tabela classificativa com 51 pontos, mais dez do que o FC Porto, mais onze do que o Sporting de Braga e mais treze do que o SL Benfica.

FC Porto, 2° lugar a dez pontos do líder

O FC Porto desloca-se ao terreno do Marítimo na segunda-feira 22 de Fevereiro para tentar seguir o ritmo ‘à distância’ do Sporting CP.

De notar que na 19ª jornada o Futebol Clube do Porto empatou, no Estádio do Dragão, a duas bolas frente ao Boavista no dérbi da cidade do Porto.

Os portuenses continuam no segundo lugar com 41 pontos, a dez do líder, o Sporting CP.

Sporting de Braga à procura do 2° lugar

O Sporting de Braga recebe o Tondela a 21 de Fevereiro para tentar segurar o 3° lugar e procurar subir na tabela classificativa visto que os bracarenses, com 40 pontos, estão a um ponto do FC Porto.

De referir que na 19ª jornada o SC Braga venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Santa Clara.

SL Benfica fora do pódio

O SL Benfica desloca-se ao terreno do Farense neste domingo 21 de Fevereiro num jogo a contar para a 20ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os encarnados ocupam o quarto lugar na classificação com 38 pontos e estão fora do pódio, visto que na precedente jornada o Benfica empatou na deslocação ao terreno do Moreirense a uma bola.

O título está cada vez mais longe para os encarnados.

Jorge Jesus (centro), treinador do SL Benfica. © LUSA - PAULO CUNHA

