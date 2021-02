Futebol: Atlético Madrid perdeu e FC Barcelona empatou em Espanha

O Atlético Madrid foi derrotado e o FC Barcelona empatou na 24ª jornada do Campeonato espanhol da primeira divisão de futebol.

O líder da liga espanhola de futebol, o Atlético Madrid, tem 55 pontos após a 24ª jornada, sendo que os madrilenos realizaram apenas 23 jogos, somando 17 triunfos, 4 empates e duas derrotas.

Atlético Madrid derrotado em casa

Os ‘Colchoneros’ perderam em casa por 0-2 frente ao Levante num jogo a contar para a 24ª jornada. Os golos foram apontados pelo defesa espanhol do Atlético Madrid, Mario Hermoso, na própria baliza, e pelo avançado espanhol Jorge De Frutos.

De notar que a equipa do Atlético Madrid contou com 3 lusófonos nesta partida: o português João Félix e os brasileiros Felipe e Renan Lodi.

O Atlético Madrid continua no entanto na liderança com 55 pontos, mais três do que o Real Madrid, que tem mais um jogo, e oito sobre o FC Barcelona.

FC Barcelona perdeu novamente pontos

Após a derrota na Liga dos Campeões por 1-4 em casa frente ao Paris Saint-Germain, o FC Barcelona empatou novamente no Camp Nou a uma bola frente ao Cádiz na liga espanhola.

Como frente aos parisienses, os ‘Blaugranas’ abriram o marcador com um tento do avançado argentino Lionel Messi de grande penalidade.

No entanto a equipa da Catalunha não conseguiu segurar o resultado. O Cádiz empatou ao minuto 89 com um tento de grande penalidade do médio espanhol Álex Fernández.

O FC Barcelona está no terceiro lugar com 47 pontos, a oito do líder, o Atlético Madrid, isto enquanto o Cádiz ocupa a 14ª posição com 25 pontos.

Real Madrid aproxima-se da liderança

O Real Madrid venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Valladolid com um único tento apontado pelo médio brasileiro Casemiro.

Este triunfo, o quarto consecutivo, coloca os pupilos do francês Zinedine Zidane no segundo lugar com 52 pontos, a três dos ‘Colchoneros’. No entanto, os ‘Merengues’ já realizaram 24 encontros, enquanto os ‘Colchoneros’ têm apenas 23 jogos.

